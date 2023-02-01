Süper Lig'de yakaladığı 10 maçlık müthiş seriyle zirveye kurulan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarında hız kesmiyor.Son olarak Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, takımda düşünülmeyenveile de yollarını ayırarak elini rahatlattı. PSV, Patrick Van Aanholt için Galatasaray ile temasa geçti ve Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Haris Seferovic de İspanyol ekibi Celta Vigo'ya imza atmak için eşyalarını topladı.Bu iki oyuncuyu göndererek hem yabancı kontenjanını boşaltan hem de maaş bütçesini 2 milyon Euro kadar açan Aslan, Sırp forvetiçin girişimlerini artırdı. Fiorentina'nın bedelsiz olarak aldığı 25 yaşındaki oyuncuyu yıllık ücreti karşılığında renklerine bağlamayı planlayan Galatasaray, teklifini İtalyanlar'a iletti. Duvan Zapata'yı almak isteyen Çizme ekibi de Jovic de ayrılığa sıcak bakıyor. Bu arada sarı-kırmızılıların, sol kanat oyuncusuiçin Bologna'ya kiralama teklifi yaptığı ifade edildi.Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği performansla 2019 yazında İspanyol devi Real Madrid'e 63 milyon Euro'ya transfer olan Luka Jovic, burada beklentileri karşılayamayınca Fiorentina'ya gitmişti. Sırp golcü, sezon başında dahil olduğu İtalyan ekibinde 27 maçta görev yapıp 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.