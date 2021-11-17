Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde dostluk rüzgarı

Galatasaray Yönetimi, derbi maçın öncesinde Fenerbahçelileri kapıda karşılayacak ve yemek vererek ağırlayacak. Başkan Burak Elmas, küfür olmaması konusunda da büyük hassasiyet gösteriyor.

Haber; Milliyet
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde dostluk rüzgarı
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17 Kasım 2021 08:21
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'ndaki dostluk rüzgarı esecek.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; İki ezeli rakibin karşılaşması öncesi sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Yönetimi'ne yemek vererek ağırlayacak. Özellikle Burak Elmas'ın başkan seçilmesinden sonra, iki kulüp arasında yeni bir dönem başlamış ve gerilimin yerini ortak menfaatler almıştı.

Nef Stadı'nda pazar günü yapılacak maçtan önce, sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe başkan ve idarecilerini kapıda karşılayıp daha sonra yemeğe geçecek.

KÜFÜR İSTENMİYOR

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve ekibi, derbi maçta ezeli rakipleriyle ve yöneticileriyle ilgili tribünlerden küfürlü tezahürat yapılmaması konusunda da büyük hassasiyet gösteriyor. Bu konuda da ortamın gerilmemesi adına adımlar atılacak. 

 

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