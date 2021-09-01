Galatasaray, Falcao'yla yolları ayırdı!

VALLECANO İLE ANLAŞTI

MUSTAFA MUHAMMED KALDI

FALCAO'NUN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray, Radamel Falcao ile yolları ayırdı."Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Vallecano için sağlık kontrollerinden geçen Radamel Falcao, İspanyol kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Galatasaray, Rayo Vallecano ile anlaşana Radamel Falcao'nun maaşının bir kısmını ödeyeceği öğrenildi. Falcao, Galatasaray'dan 5 milyon euro maaş alıyordu.İspanya La Liga'da mücadele eden ve başkent Madrid'in kulübü olan Rayo Vallecano, bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 3 puan aldı.İspanya'da daha önce Atletico Madrid forması giyen Falcao, 2019 yazında bonservissiz olarak Monaco'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. 35 yaşındaki santrfor, bu sezon oynadığı 3 resmi maçta toplam 25 dakika süre aldı.Öte yandan Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed'in Bordeaux'a transferi gerçekleşmedi.Mustafa Muhammed'in babası, golcü futbolcunun transferinin gerçekleşmediğini duyurdu.Radamel Falcao, Galatasaray'da 43 resmi maça çıktı. Kolombiyalı isim bu maçlarda 20 gol atıp, 3 asist yaptı.Öte yandan Radamel Falcao, Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle 53 maç kaçırdı.