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Galatasaray ezeli rakiplerine üstünlük kurdu

Trendyol Süper Ligi 2024-2025 sezonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray, son 26 sezonun 12'sinde şampiyonluk ipini göğüsleyerek ezeli rakiplerine üstünlük kurdu.

calendar 20 Mayıs 2025 10:05 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 10:06
Haber: Akşam, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray ezeli rakiplerine üstünlük kurdu
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Sezonu şampiyon tamamlayıp 5. yıldızı takan Galatasaray, ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a büyük bir üstünlük kurdu.

1999-2000 sezonundan bu yana gerçekleşen 26 sezonun 12'sinde Galatasaray, adını zirveye yazdırdı. Fenerbahçe, bu dönemde 6 kez mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın 5 şampiyonluğu bulunuyor. Bursa, Trabzon ve Başakşehir ise 1'er kez ipi göğüsledi.

Öte yandan ligdeki Türk teknik direktörlerin şampiyonluk geleneği sürdü. 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan süreçte 18 sezon üst üste Türk teknik adamlar şampiyon oldu. Ayrıca Okan Buruk, futbolculuk döneminde 7 ve teknik direktölük döneminde 4 kez Süper Lig kazanmasıyla birlikte tarihe geçti. Buruk, toplam 11 zaferle en çok şampiyonluk yaşayan isim oldu

HARiKA BiR SON

Galatasaray'ın Yardımcı Antrenörü İsmael Garcia, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaşanan rekabetle ilgili yöneltilen soruya Garcia şu cevabı verdi: "Bu harika bir son. Kesinlikle hak edilmiş bir şampiyonluk oldu...


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