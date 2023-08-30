Galatasaray, Eyüp Aydın'la anlaştı

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Bayern Münih II'den 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'la anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, Eyüp Aydın'la anlaştı
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30 Ağustos 2023 23:40
Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Bayern Münih II'den Eyüp Aydın'la anlaşma sağladı.

4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Ertan Süzgün'ün haberine göre, sarı-kırmızılı takım 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yaptığı görüşmeler sonrası oyuncuyla anlaşmaya vardı. Eyüp Aydın, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, Eyüp Aydın transferi için Bayern Münih ile görüşmelerine devam ediyor.

Galatasaray'ın Alman ekibiyle anlaşması durumunda transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

BAYERN II PERFORMANSI

Eyüp Aydın'ın Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Genç futbolcu, Bayern Münih II'de çıktığı 54 maçta 4 gol attı ve 10 asist yaptı.



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