Galatasaray, deplasmanda Mersin Spor'a mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor, Galatasaray'ı 89-73 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, deplasmanda Mersin Spor'a mağlup oldu
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22 Mart 2025 15:16
Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftada konuk ettiği Galatasaray'ı 89-73 yendi. 

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 34 puanla 6. sırada yer alırken Mersin Spor da aynı puanla 7. sırada yer aldı.
 Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı ve Tolga Akkuşoğlu

Mersin Spor: Olaseni 13, Cobbs 9, Pineiro 12, Cruz 19, Canberk Kuş 3, Efianayi 14, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 14, Magnay 3

Galatasaray: Young 2, Wallace 2, Palmer 13, Delgado 1, Göksenin Köksal 11, Cummings 9, Blumbergs 5, Samet Geyik 3, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 4

1. Periyot: 30-23

Devre: 50-44

3. Periyot: 71-59

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