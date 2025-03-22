Galatasaray, deplasmanda Mersin Spor'a mağlup oldu

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftada konuk ettiği Galatasaray'ı 89-73 yendi.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 34 puanla 6. sırada yer alırken Mersin Spor da aynı puanla 7. sırada yer aldı.

Salon: Servet Tazegül



Hakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı ve Tolga Akkuşoğlu



Mersin Spor: Olaseni 13, Cobbs 9, Pineiro 12, Cruz 19, Canberk Kuş 3, Efianayi 14, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 14, Magnay 3



Galatasaray: Young 2, Wallace 2, Palmer 13, Delgado 1, Göksenin Köksal 11, Cummings 9, Blumbergs 5, Samet Geyik 3, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 4



1. Periyot: 30-23



Devre: 50-44



3. Periyot: 71-59



