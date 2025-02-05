Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye hamlesi!

Galatasaray, Nice forması giyen Youssouf Ndayishimiye'nin transferi için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2025 08:36
Galatasaray'da gözler stopere çevrildi. Victor Nelsson'un Roma'ya gitmesi sonrası defans hattına takviye planlayan Galatasaray düğmeye bastı.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Sarı-kırmızılılar daha önce ligimizde Yeni Malatya ve Başakşehir formaları giyen Youssouf Ndayishimiye'yi gözüne kestirdi.

Hem defansif orta saha hem de stoper olarak oynayan 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçildi. Galatasaray, Ndayishimiye'nin kulübü Nice ile görüşmelere başladı.

SÖZLEŞMESİ PERFORMANSI

Ndayishimiye'nin Nice ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Youssouf Ndayishimiye bu sezon 19 resmi maça çıkarken 1 gol attı.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery