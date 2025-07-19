Galatasaray'dan yerli stoper hamlesi

Ajax'ta oynayan stoper Ahmetcan Kaplan ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.
A Spor'un haberine göre, Ahmetcan Kaplan ve Galatasaray cephesi sözleşme şartlarını görüşmek için masaya oturacak.
Oyuncunun temsilcileri ile Dursun Özbek yönetiminin yakında görüşmelere başlaması bekleniyor.
Ahmetcan için Galatasaray'ın yanında Almanya kulüplerinden de ilgi var.
TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN KAMPTAN ÇIKARILDI
Hollanda basınından çıkan haberlerde uzun süredir Türkiye'den çeşitli kulüplerin radarında olan Ahmetcan Kaplan'ın, transfer görüşmelerini yapmak için kulübünden izin aldığı ve bu sebeple Mechelen ile oynanan hazırlık maçının kadrosunda yer almadı belirtilmişti.
A Spor'un haberine göre, Ahmetcan Kaplan ve Galatasaray cephesi sözleşme şartlarını görüşmek için masaya oturacak.
Oyuncunun temsilcileri ile Dursun Özbek yönetiminin yakında görüşmelere başlaması bekleniyor.
Ahmetcan için Galatasaray'ın yanında Almanya kulüplerinden de ilgi var.
TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN KAMPTAN ÇIKARILDI
Hollanda basınından çıkan haberlerde uzun süredir Türkiye'den çeşitli kulüplerin radarında olan Ahmetcan Kaplan'ın, transfer görüşmelerini yapmak için kulübünden izin aldığı ve bu sebeple Mechelen ile oynanan hazırlık maçının kadrosunda yer almadı belirtilmişti.