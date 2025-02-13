Galatasaray'dan Tzolakis hamlesi

Galatasaray'ın sezon sonunda Fernando Muslera'nın yerine düşündüğü isimlerden Konstantinos Tzolakis ismi öne çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Tzolakis hamlesi
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13 Şubat 2025 12:46
Yunan basınından Sportime'ın haberine göre; Galatasaray, Muslera'nın yerine düşünülen isimlerden Olympiakos'un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis için sezon sonu için bir teklif hazırlanıyor.

Habere göre; Galatasaray'ın ısrarcı olduğu transfer için Olympiakos yönetimi yüksek bir bonservis bedeli talep etmeyi planlıyor.

BERKE YA DA TZOLAKIS

Yerli adaylardan Berke Özer ile de görüşmelerini sürdüren Galatasaray, iki isim arasında bir karar verecek ve yeni sezonda Muslera'nın boşluğu doldurulacak.

Bu sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Konstantinos Tzolakis, lig aşamasında çıktığı 8 maçın 6'sında kalesini gol kapattı.

Öte yandan Tzolakis söz konusu 8 maçta kalesine gelen 28 şutun 25'ini kurtarmayı başararak inanılmaz bir istatistiğe imza attı.

22 yaşındaki Tzolakis'in Olympiakos ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.


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