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23:00
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Galatasaray'dan Perri için yeni temas!

Galatasaray, Lyon'a verilen küme düşme cezasının ardından Fransız ekibinin kalecisi Lucas Perri ile yeniden temasa geçti.

calendar 29 Haziran 2025 21:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Perri için yeni temas!
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Galatasaray, Fernando Muslera'nın ardından yeni kaleci arayışlarına devam ediyor.

GERİ ADIM ATMIŞTI

Sarı-kırmızılılar, Lyon'dan Lucas Perri için yeniden harekete geçti. Galatasaray, Brezilyalı kaleci için daha önce de girişimde bulunmuş ancak beklenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferde geri adım atmıştı.

GALATASARAY'DAN YENİ HAMLE

A Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, Lyon'a verilen küme düşme cezasının ardından 27 yaşındaki futbolcunun durumunu öğrenmek için yeniden harekete geçti.

LYON'UN DURUMU BELİRSİZ


Fransa'da borçları nedeniyle küme düşmesi cezası alan Lyon, bu karara itirazda bulundu. Fransız ekibinin durumu henüz netlik kazanmadı.

LYON İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Lucas Perri'nin Lyon ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Lyon'da geride kalan sezonda 45 maçta kaleyi koruyan Perri, kalesinde 60 gol gördü ve 13 maçta kalesini gole kapadı.


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