Galatasaray'dan Osimhen için 60 milyon euroluk yeni teklif!

Taraflı tarafsız herkesin cevabını merak ettiği "Victor Osimhen'in durumu ne olacak?" sorusu yanıt bulmaya başladı. Nijeryalı yıldız forvet, kararını Galatasaray'dan yana verdi.
Sarı-kırmızılıların yıllık 23 milyon euroyu bulan teklifini kabul eden Osimhen, Avrupa'dan beklediği düzeyde teklifler alamadı.
"NAPOLI İLE ANLAŞIN, TAMAM"
Premier Lig ekiplerinden gelen 10 milyon euro ve Juventus'un önerdiği 12 milyon euroyu yeterli bulmayan yıldız golcü, sarı-kırmızılı yönetime "Napoli ile anlaşın, tamamdır" mesajını gönderdi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetimi resmen harekete geçti.
YENİ TEKLİF: 60 MİLYON EURO
Napoli'ye ilk etapta 50 milyon euronun üzerinde teklif yapan Galatasaray, bu teklifin ardından rakamı yükseltti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar bu kez Osimhen için Napoli'ye 60 milyon euroluk yeni bir resmi teklif sundu.
Bu transferde Galatasaray'ın, oyuncunun yüksek maaş maliyetini sponsor destekli bir modelle karşılamayı planladığı öğrenildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, önümüzdeki günlerde Napoli ile bir kez daha görüşerek süreci hızlandırması bekleniyor.
AL HİLAL'DEN 3 TAKSİTLİK 75 MİLYONLUK TEKLİF
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ise Osimhen konusunda geri adım atmıyor. Golcü oyuncuyu uzun süredir kadrosuna katmak isteyen kulüp, Napoli'ye 75 milyon euroluk resmi teklif sundu ve bu bedeli 3 taksitte ödeme taahhüdü verdi.
YILLIK 40 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ REDDETTİ
Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Al Hilal, Osimhen'e yıllık 40 milyon dolar değerinde 4 senelik bir sözleşme önerdi. Ancak yıldız oyuncu bu astronomik teklife rağmen Galatasaray'ı tercih etti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.
Sarı-kırmızılıların yıllık 23 milyon euroyu bulan teklifini kabul eden Osimhen, Avrupa'dan beklediği düzeyde teklifler alamadı.
"NAPOLI İLE ANLAŞIN, TAMAM"
Premier Lig ekiplerinden gelen 10 milyon euro ve Juventus'un önerdiği 12 milyon euroyu yeterli bulmayan yıldız golcü, sarı-kırmızılı yönetime "Napoli ile anlaşın, tamamdır" mesajını gönderdi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetimi resmen harekete geçti.
YENİ TEKLİF: 60 MİLYON EURO
Napoli'ye ilk etapta 50 milyon euronun üzerinde teklif yapan Galatasaray, bu teklifin ardından rakamı yükseltti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar bu kez Osimhen için Napoli'ye 60 milyon euroluk yeni bir resmi teklif sundu.
Bu transferde Galatasaray'ın, oyuncunun yüksek maaş maliyetini sponsor destekli bir modelle karşılamayı planladığı öğrenildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, önümüzdeki günlerde Napoli ile bir kez daha görüşerek süreci hızlandırması bekleniyor.
AL HİLAL'DEN 3 TAKSİTLİK 75 MİLYONLUK TEKLİF
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ise Osimhen konusunda geri adım atmıyor. Golcü oyuncuyu uzun süredir kadrosuna katmak isteyen kulüp, Napoli'ye 75 milyon euroluk resmi teklif sundu ve bu bedeli 3 taksitte ödeme taahhüdü verdi.
YILLIK 40 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ REDDETTİ
Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Al Hilal, Osimhen'e yıllık 40 milyon dolar değerinde 4 senelik bir sözleşme önerdi. Ancak yıldız oyuncu bu astronomik teklife rağmen Galatasaray'ı tercih etti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.