Galatasaray'dan olağanüstü toplantı kararı

Galatasaray yönetimi, hakem kararları hakkında pazartesi günü saat 13:00'de toplantı kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan olağanüstü toplantı kararı
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26 Kasım 2023 22:40
Son güncelleme 26 Kasım 2023 22:50
Galatasaray yönetimi, hakem kararlarıyla ilgili pazartesi günü saat 13.00'te olağanüstü toplantı yapacak.

Toplantının ana maddeleri Fenerbahçe - Karagümrük maçında hakem kararları; Ali Koç'un hakemler ve MHK hakkındaki açıklamaları olacak.

Öte yandan Galatasaray Yönetimi, toplantının ardından yazılı açıklama yapacak. 

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