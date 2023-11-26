Galatasaray'dan olağanüstü toplantı kararı

Galatasaray yönetimi, hakem kararlarıyla ilgili pazartesi günü saat 13.00'te olağanüstü toplantı yapacak.
Toplantının ana maddeleri Fenerbahçe - Karagümrük maçında hakem kararları; Ali Koç'un hakemler ve MHK hakkındaki açıklamaları olacak.
Öte yandan Galatasaray Yönetimi, toplantının ardından yazılı açıklama yapacak.
Toplantının ana maddeleri Fenerbahçe - Karagümrük maçında hakem kararları; Ali Koç'un hakemler ve MHK hakkındaki açıklamaları olacak.
Öte yandan Galatasaray Yönetimi, toplantının ardından yazılı açıklama yapacak.
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