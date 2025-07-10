Galatasaray, Como'ya transferi gündemde olan Alvaro Morata hakkında son kararını hala daha vermedi. İtalya basınından konuyla alakalı çarpıcı bir iddia geldi.
GALATASARAY DEVAM ETMEK İSTİYOR
İtalya basınından çıkan haberlere göre, Galatasay, Osimhen'in durumundan bağımsız olarak İspanyol futbolcuyla yola devam etme düşüncesinde.
GALATASARAY PERFORMANSI
Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu. İspanyol yıldız bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti.
GALATASARAY DEVAM ETMEK İSTİYOR
İtalya basınından çıkan haberlere göre, Galatasay, Osimhen'in durumundan bağımsız olarak İspanyol futbolcuyla yola devam etme düşüncesinde.
GALATASARAY PERFORMANSI
Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu. İspanyol yıldız bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti.