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Galatasaray'dan Morata kararı!

Galatasaray, Como'ya transferi gündemde olan Alvaro Morata ile Osimhen'in transferinden bağımsız olarak devam etmek istiyor.

calendar 10 Temmuz 2025 13:44
Galatasaray'dan Morata kararı!
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Galatasaray, Como'ya transferi gündemde olan Alvaro Morata hakkında son kararını hala daha vermedi. İtalya basınından konuyla alakalı çarpıcı bir iddia geldi.

GALATASARAY DEVAM ETMEK İSTİYOR

İtalya basınından çıkan haberlere göre, Galatasay, Osimhen'in durumundan bağımsız olarak İspanyol futbolcuyla yola devam etme düşüncesinde.

GALATASARAY PERFORMANSI

Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu. İspanyol yıldız bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti.  
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