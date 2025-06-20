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Galatasaray'dan Morata için net tavır!

Galatasaray, ayrılmak isterse Alvaro Morata'yı bonservis bedeli olmadan bırakmayı düşünmüyor.

calendar 20 Haziran 2025 12:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Morata için net tavır!
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Galatasaray'da Alvaro Morata'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, kulübün oyuncunun olası ayrılığına dair tutumu netleşti.

G.SARAY, MORATA'YI BEDELSİZ OLARAK BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR

İspanyol golcünün ayrılık konusunda ısrarcı olması durumunda dahi, Galatasaray oyuncuyu bedelsiz olarak bırakmayı düşünmüyor. Yönetim, olası bir ayrılıkta mutlaka bonservis veya tazminat bedeli talep edecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta boy gösteren Morata, 7 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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