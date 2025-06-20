Galatasaray'dan Morata için net tavır!

Galatasaray'da Alvaro Morata'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, kulübün oyuncunun olası ayrılığına dair tutumu netleşti.
G.SARAY, MORATA'YI BEDELSİZ OLARAK BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR
İspanyol golcünün ayrılık konusunda ısrarcı olması durumunda dahi, Galatasaray oyuncuyu bedelsiz olarak bırakmayı düşünmüyor. Yönetim, olası bir ayrılıkta mutlaka bonservis veya tazminat bedeli talep edecek.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta boy gösteren Morata, 7 gol 1 asistlik katkı sağladı.
G.SARAY, MORATA'YI BEDELSİZ OLARAK BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR
İspanyol golcünün ayrılık konusunda ısrarcı olması durumunda dahi, Galatasaray oyuncuyu bedelsiz olarak bırakmayı düşünmüyor. Yönetim, olası bir ayrılıkta mutlaka bonservis veya tazminat bedeli talep edecek.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta boy gösteren Morata, 7 gol 1 asistlik katkı sağladı.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...