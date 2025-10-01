30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-0
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
1-5
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-0
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
3-0
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
5-1
30 Eylül
Marsilya-Ajax
4-0
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
2-2

Galatasaray'dan Liverpool'a cevap!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından İngiliz taraftarlara cevap verdi.

calendar 01 Ekim 2025 02:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı kulübün maç sonrası Liverpollu taraftarlara sosyal medyadan verdiği cevap büyük ilgi gördü.

Liverpoollu taraftarlar karşılaşma öncesinde vapurda açtığı pankartta, 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupasını ima ederek "Biz istanbul'un mucizelerinden biriyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray ise galibiyetin ardından yaptığı paylaşımda söz konusu görüntüleri paylaşarak "İstanbul'daki tek mucizeniz hala 2005'te" notunu düştü.


Galatasaray, bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni topladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
