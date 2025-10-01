Galatasaray'dan Liverpool'a cevap!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı kulübün maç sonrası Liverpollu taraftarlara sosyal medyadan verdiği cevap büyük ilgi gördü.
Liverpoollu taraftarlar karşılaşma öncesinde vapurda açtığı pankartta, 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupasını ima ederek "Biz istanbul'un mucizelerinden biriyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray ise galibiyetin ardından yaptığı paylaşımda söz konusu görüntüleri paylaşarak "İstanbul'daki tek mucizeniz hala 2005'te" notunu düştü.
Galatasaray, bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni topladı.
