Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Lucas Torreira'ya İtalyan ekibi Lazio talip oldu.Uruguaylı yıldız oyuncu için Galatasaray ile temas kuran Serie A ekibinin 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Galatasaray Yönetimi'nin ise bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.İtalyanlar'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve Ocak ayında yeni bir teklifle Sarı Kırmızılılar'ın kapısını çalacağı belirtildi.Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 1 asist üretti.26 yaşındaki ön libero, Arsenal dışında Fiorentina, Atletico Madrid, Sampdoria ve Pescara gibi takımların formasını giydi. Uruguay Milli Takım formasını 40 kez terleten Torreira, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası kadrosunda yer almış ancak hiçbir maçta forma giyememişti.