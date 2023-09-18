Galatasaray'dan Icardi'ye: "Akılalmaz"

Galatasaray, Mauro Icardi'nin Samsunspor maçındaki kafa golünü paylaştı ve "Akılalmaz" yorumunda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Icardi'ye: 'Akılalmaz'
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18 Eylül 2023 18:51
Galatasaray, Mauro Icardi'nin Samsunspor maçındaki golü için bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan paylaşımda, Arjantinli futbolcunun attığı golün videosu paylaşıldı ve, "Ziyech'in ok gibi giden şutuna, Icardi'den akılalmaz bir dokunuş" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaraylı futbolseverler bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

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