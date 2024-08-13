Galatasaray'dan Fransız yıldıza teklif!

Wilfried Zaha'yı Leicester City'ye göndermeye hazırlanan Galatasaray, yerini doldurmak için çalışmalarını hızlandırdı.
TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; Galatasaray, kısa süre içinde Sassuolo forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Armand Lauriente'ye teklif yapmayı planlıyor.
FENERBAHÇE REDDEDİLDİ
Haberde oyuncu için Fenerbahçe'nin daha önce 12+5 milyon euro teklif ettiği ve bu teklifin Sassuolo tarafından reddedildiği yazıldı.
20 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Bununla birlikte İtalyan ekibinin Fransız kanat için 20 milyon euro bonservis beklediği ifade edildi. Lauriente ile Juventus, Roma ve Marsilya'nın da ilgilendiği kaydedildi.
İtalyan ekibinde 69 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 13 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; Galatasaray, kısa süre içinde Sassuolo forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Armand Lauriente'ye teklif yapmayı planlıyor.
FENERBAHÇE REDDEDİLDİ
Haberde oyuncu için Fenerbahçe'nin daha önce 12+5 milyon euro teklif ettiği ve bu teklifin Sassuolo tarafından reddedildiği yazıldı.
20 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Bununla birlikte İtalyan ekibinin Fransız kanat için 20 milyon euro bonservis beklediği ifade edildi. Lauriente ile Juventus, Roma ve Marsilya'nın da ilgilendiği kaydedildi.
İtalyan ekibinde 69 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 13 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
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