Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha göndermesi!

Fenerbahçe'nin de transferi için yoğun uğraş verdiği Wilfried Zaha'a Galatasaray'a transfer oldu.
Sarı kırmızılı takım, sosyal medya hesabından flaş bir göndermede bulundu.
Galatasaray, "ZAHAHA" mesajıyla ve arka fonda çalan Emir Can İğrek'in seslendirdiği "Ali Cabbar" şarkısıyla flaş bir gönderme yaptı.
Ali Cabbar şarkısının sözleri şu şekilde:
"Ne ateş var ne de duman amma
Tutuşur alevler yanar ali cabbar
Sevdiğin kız başkasına varmış
Dayanabilirsen dayan ali cabbar"
Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı.
Sarı kırmızılı takım, sosyal medya hesabından flaş bir göndermede bulundu.
Galatasaray, "ZAHAHA" mesajıyla ve arka fonda çalan Emir Can İğrek'in seslendirdiği "Ali Cabbar" şarkısıyla flaş bir gönderme yaptı.
Ali Cabbar şarkısının sözleri şu şekilde:
"Ne ateş var ne de duman amma
Tutuşur alevler yanar ali cabbar
Sevdiğin kız başkasına varmış
Dayanabilirsen dayan ali cabbar"
Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı.
Galatasaray, Wilfired Zaha transferinin ardından Ali Cabbar şarkısıyla paylaşım yaptı.👇 https://t.co/9NGbDIHFBi
— Sporx (@sporx) July 23, 2023