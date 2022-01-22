Galatasaray'dan Diawara için büyük adım!

İtalyan basını; Galatasaray'ın, Roma'nın Amadou Diawara için istediği rakamı vermeyi kabul ettiğini duyurdu.

, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan Diawara için büyük adım!
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22 Ocak 2022 12:48
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, Roma'nın yıldızı oyuncusu Amadou Diawara için Valencia ile transfer yarışına girmişti.

İtalya'dan Galatasaray'ın Amadou Diawara transferi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basını, Roma'nın orta sahadaki yıldızı Diawara'nın takımdan gönderileceğini sayfalarına taşırken Valencia ve Galatasaray'ın bu transferde yarıştığını belirtti. Haberde Galatasaray'ın 8 milyon Euro değerindeki Diawara için oldukça istekli olduğu ifade edilirken, bu rakamı ödemeye razı oldukları belirtildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 

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