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Galatasaray'dan Chelsea'ye pazarlık teklifi: 5.5 + 15 milyon Euro

Chelsea'nin 25 milyon Euro istediği Petrovic için Galatasaray, 5.5 milyon Euro kiralama ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif sundu.

calendar 29 Haziran 2025 09:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Chelsea'ye pazarlık teklifi: 5.5 + 15 milyon Euro
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Yaz transferine Leroy Sane hamlesiyle başlayan Galatasaray'da, hareketlilik devam ediyor.

Sarı kırmızılılar uzun süredir Chelsea forması giyen Djordje Petrovic için girişimlerini sürdürüyor. Londra temsilcisinde teknik direktör Enzo Maresca, Sırp file bekçisini kesinlikle kadroda düşünmüyor.

GELMEYİ ÇOK İSTİYOR



Takımıyla bağları kopan Petrovic'in Galatasaray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi. Geçen hafta ailesiyle beraber Bodrum'da tatil yapan tecrübeli kaleci, Galatasaray cephesine de bu isteğini bildirdi.

İŞTE KONUŞULAN RAKAMLAR

Bunun üzerine harekete geçen yönetim, bonservis için 25 milyon Euro talep eden İngilizlere 5.5 milyon Euro kiralama ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifinde bulundu.

Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken. 25 yaşındaki file bekçisinin kiralama seçeneğini de masada tutuluyor. Görüşmelerin şu an için olumlu devam ettiği ve anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanabileceği öne sürülüyor.

MLS'TEN TRANSFER OLDU

Sırp eldiven, 2023 yazında MLS ekibi New England'dan Chelsea'ye 16 milyon Euro'ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu ise Strasbourg'da kiralık olarak geçiren Petrovic, 31 maçta 10 kez kalesini gole kapattı. 


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