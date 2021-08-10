Galatasaray'dan basketbolda 2 transfer

Galatasaray, Melo Trimble ve Ege Arar'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan basketbolda 2 transfer
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10 Ağustos 2021 20:56
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Melo Trimble'ı kadrosuna kattı.

ABD'li oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Avustralya'daki parlak kariyerinin ardından Avrupa'da da adından sıkça söz ettiren 26 yaşındaki başarılı oyuncu, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' der, sarı-kırmızılı formayla başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

EFE ARAR TRANSFERİ AÇIKLANDI

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Ege Arar'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ege Arar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bir sezon aranın ardından evine dönen Ege Arar'a 'Yeniden hoş geldin.' der, formamızla başarılı bir sezon geçirmesinin temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki oyuncu pivot pozisyonunda oynuyor.


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