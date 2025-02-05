Galatasaray Daikin ilk maçta avantajı kaybetti

CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, konuk ettiği İtalya'nın Chieri'76 ekibine 3-1 mağlup oldu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Karşılaşmanın rövanşı 18 Şubat Salı günü İtalya'da oynayacak.
Turu geçen takım, SC Potsdam-Roma Volley eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Jana Niklova (Slovakya), Josip Hristov (Kuzey Makedonya)
Galatasaray Daikin: Lazovic, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Adalı, Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Ayçin Akyol, Yasemin Özel, Kalandadze)
Chieri'76: Skinner, Gray, Gicquel, Buijs, Alberti, Van Aalen (Spirito, Rolando, Guiducci, Anthouli)
Setler: 29-27, 20-25, 17-25, 17-25
Süre: 108 dakika (37, 25, 22, 24)
Karşılaşmanın rövanşı 18 Şubat Salı günü İtalya'da oynayacak.
Turu geçen takım, SC Potsdam-Roma Volley eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Jana Niklova (Slovakya), Josip Hristov (Kuzey Makedonya)
Galatasaray Daikin: Lazovic, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Adalı, Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Ayçin Akyol, Yasemin Özel, Kalandadze)
Chieri'76: Skinner, Gray, Gicquel, Buijs, Alberti, Van Aalen (Spirito, Rolando, Guiducci, Anthouli)
Setler: 29-27, 20-25, 17-25, 17-25
Süre: 108 dakika (37, 25, 22, 24)