16 Kasım
Macaristan-İrlanda
2-3
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
9-1
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
1-345'
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
0-045'
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
0-045'
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
0-144'
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'la geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Salonu'nda ağırladığı Bahçelievler Belediyespor'u 82 dakika süren mücadelede set vermeden mağlup etti.

calendar 16 Kasım 2025 20:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'la geçti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
 
Salon: Burhan Felek Vestel
 
Hakemler: Ebru Kaya, Dicle Özdaş
 
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Timmerman, Naz Aydemir Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Bongaerts, Carutasu, Frantti)
 
Bahçelievler Belediyespor: Escamilla, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Guerra, Ergül Avcı, Nikolova (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Fulden Ural, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıçcı, Eylül Durgun)
 
Setler: 25-22, 25-15, 25-19
 
Süre: 82 dakika (31, 26, 25)
