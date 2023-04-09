Galatasaray'da Zaniolo'nun maliyeti azaldı!

Nicolo Zaniolo için 15 milyon euro bonservis ödeyecek olan Galatasaray, sözleşmeye performansa bağlı bonus maddeleri koymuştu.



789 BİN EURO BONUS



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye Kupası'nın kazanılması halinde Roma'ya 789 bin euro ek ödeme yapılacaktı.



BU SEZON KUPA BONUSU YOK



Başakşehir'e elenen sarı-kırmızılı kulüp için bu sezon böyle bir ihtimal kalmadı. Zaniolo, Galatasaray'da kaldığı sürece bu madde geçerli olacak.





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