Galatasaray'da Zaniolo'nun maliyeti azaldı!

Başakşehir'e yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'ın, Nicolo Zaniolo'nun transferi için Roma'ya 789 bin euro bonus ödeme ihtimali bu sezon için ortadan kalktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Zaniolo'nun maliyeti azaldı!
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09 Nisan 2023 11:33
Nicolo Zaniolo için 15 milyon euro bonservis ödeyecek olan Galatasaray, sözleşmeye performansa bağlı bonus maddeleri koymuştu.

789 BİN EURO BONUS

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye Kupası'nın kazanılması halinde Roma'ya 789 bin euro ek ödeme yapılacaktı.

BU SEZON KUPA BONUSU YOK

Başakşehir'e elenen sarı-kırmızılı kulüp için bu sezon böyle bir ihtimal kalmadı. Zaniolo, Galatasaray'da kaldığı sürece bu madde geçerli olacak.

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