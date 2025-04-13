Galatasaray'da Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da performansıyla alkış toplayan isimlerden birisi de Yunus Akgün oldu. Genç yıldızın, şampiyonluk yarışı veren takımı için yaptığı hareket büyük alkış aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
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13 Nisan 2025 12:10
Samsunspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da performansıyla alkış toplan Yunus Akgün ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Yorulan Dries Mertens'i kulübeye çeken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un imdadına Yunus Akgün yetişti.

Hücumu yönlendiren isim olan milli futbolcu, Samsun'da galibiyeti getirdi. 1 gol-1 asist üreten yıldız oyuncu, fedakarlık yaparak oynamaya devam ediyor.

AMELİYATINI ERTELEDİ!

Dizinden sıkıntısı olan Yunus'un şampiyonluğu düşünerek operasyonu sezon sonuna ertelediği ortaya çıktı.

MESAJI MAÇ SONU VERDİ!

Bir gol, 1 asistle Samsunspor galibiyetinin mimarı olan Yunus, maç sonrası, "Mayıs ayına az kaldı. Bizim zamanlarımız yaklaşıyor" diyerek şampiyonluk mesajı verdi.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Benfica'ya satılan Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu dolduran 24 yaşındaki futbolcu, 12 gol-8 asistle Galatasaray'da kariyer sezonunu yaşıyor. 

 

 
 

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