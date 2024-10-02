Galatasaray'da yönetim borçsuzluk kağıdı için harekete geçti!

Galatasaray, 15 Ekim'de futbolculardan alacağı "borçsuzluk kağıdı" için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde 10 milyon euroluk ödeme yapan sarı-kırmızılılar, şimdi de şampiyonluk ve maç primleri için kolları sıvadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yönetim borçsuzluk kağıdı için harekete geçti!
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02 Ekim 2024 08:33
Süper Lig'de son maçta berabere kalmasına rağmen lider ve namağlup olan Galatasaray'da yönetim de ödemeler konusuna yoğunlaştı.

Periyodik olarak yapılan denetlemelerde "borçsuzluk kağıdı"nı ilgili makamlara ileten sarı-kırmızılılar, 15 Ekim'de bir kez daha günü geçmiş borcu bulunmadığını kanıtlamak zorunda kalacak.

ÖDEMELERE DEVAM EDİLECEK

Geçtiğimiz günlerde oyunculara yaklaşık 10 milyon euroluk ödeme yapılırken, 15 Ekim'e kadar bu ödemelere devam edecek. Sarı-kırmızılıların borçsuzluk kağıdı alabilmesi için; oyunculara ve diğer figürlere ya ödeme yapması ya da onlardan imzalı kağıt alma zorunluluğu bulunuyor.

PRİM BEKLENTİSİ

Futbolculara 2 haftalık süreçte yine ödemelerin yapılacağı böylece borçsuzluk kağıdı için riskin ortadan kaldırılacağı belirtildi. Özellikle Florya'da primler konusunun merak edildiği ve bu konuda da Başkan Dursun Özbek ve ekibinin harekete geçtiği öğrenildi.

Geçen sezonun şampiyonluk primleriyle beraber maç primlerinin futbolcuların hesaplarına kısa süre içinde yatırılacağı bildirildi. Galatasaray'da oyuncuların kişi başı yaklaşık 8 milyon liraya yakın prim alacağının bulunduğu iddia edildi. 

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