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Galatasaray'da transferin 5 şifresi

25. şampiyonluk sonrası kadro planlamasına hız veren Galatasaray'da yabancı kontenjanı yönetimi zorluyor. En az üç yabancı transferi planlanırken, birçok isimle yollar ayrılabilir.

calendar 28 Mayıs 2025 10:24
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da transferin 5 şifresi
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25. şampiyonluk ile beşinci yıldızı takan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması devam ediyor.

Yenilenen yabancı kuralı, Şampiyonlar Ligi için bugünkünden daha güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimi zorluyor.

İşte son durum:

* Mevcut kontratlı yabancı sayısı 20. Muslera ve Mertens'in yanı sıra Osimhen de büyük olasılıkla gidecek. Sayı, tüm kiralıkların dönmesi durumunda 17'ye düşecek.

* Önümüzdeki sezon 14 yabancının en az ikisi 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olacak. Bu kurala sadece Elias Jelert, Mathias Ross ve Yusuf Demir uyuyor.

* Opsiyonları kullanılırsa Köhn ve Zaha dönmeyebilir. Zaniolo, Nelsson ve Ross, kesin olarak dönüyor. Ama bu isimlerin hiçbiriyle devam edilmesi beklenmiyor.

* Kesin olarak kaleye, ayrıca orta saha ve kanatlara olmak üzere en az 3 yabancı takviyesi yapılacağı için kadro yeniden planlanacak.

* Durumu belirsiz olan Alvaro Morata'nın satın alma opsiyonu kullanılmazsa bir yabancı hakkı da santrfor için kullanılacak. (Nefes Gazetesi)


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