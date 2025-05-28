Galatasaray'da transferin 5 şifresi

25. şampiyonluk ile beşinci yıldızı takan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması devam ediyor.
Yenilenen yabancı kuralı, Şampiyonlar Ligi için bugünkünden daha güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimi zorluyor.
İşte son durum:
* Mevcut kontratlı yabancı sayısı 20. Muslera ve Mertens'in yanı sıra Osimhen de büyük olasılıkla gidecek. Sayı, tüm kiralıkların dönmesi durumunda 17'ye düşecek.
* Önümüzdeki sezon 14 yabancının en az ikisi 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olacak. Bu kurala sadece Elias Jelert, Mathias Ross ve Yusuf Demir uyuyor.
* Opsiyonları kullanılırsa Köhn ve Zaha dönmeyebilir. Zaniolo, Nelsson ve Ross, kesin olarak dönüyor. Ama bu isimlerin hiçbiriyle devam edilmesi beklenmiyor.
* Kesin olarak kaleye, ayrıca orta saha ve kanatlara olmak üzere en az 3 yabancı takviyesi yapılacağı için kadro yeniden planlanacak.
* Durumu belirsiz olan Alvaro Morata'nın satın alma opsiyonu kullanılmazsa bir yabancı hakkı da santrfor için kullanılacak. (Nefes Gazetesi)
Yenilenen yabancı kuralı, Şampiyonlar Ligi için bugünkünden daha güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimi zorluyor.
İşte son durum:
* Mevcut kontratlı yabancı sayısı 20. Muslera ve Mertens'in yanı sıra Osimhen de büyük olasılıkla gidecek. Sayı, tüm kiralıkların dönmesi durumunda 17'ye düşecek.
* Önümüzdeki sezon 14 yabancının en az ikisi 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olacak. Bu kurala sadece Elias Jelert, Mathias Ross ve Yusuf Demir uyuyor.
* Opsiyonları kullanılırsa Köhn ve Zaha dönmeyebilir. Zaniolo, Nelsson ve Ross, kesin olarak dönüyor. Ama bu isimlerin hiçbiriyle devam edilmesi beklenmiyor.
* Kesin olarak kaleye, ayrıca orta saha ve kanatlara olmak üzere en az 3 yabancı takviyesi yapılacağı için kadro yeniden planlanacak.
* Durumu belirsiz olan Alvaro Morata'nın satın alma opsiyonu kullanılmazsa bir yabancı hakkı da santrfor için kullanılacak. (Nefes Gazetesi)
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