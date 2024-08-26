Galatasaray'da Torreira cevabı

Galatasaray Yönetimi, Boca Juniors'ın ilgilendiği öne sürülen Lucas Torreira'nın takımda kalacağını belirtti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Torreira cevabı
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26 Ağustos 2024 09:11
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, transfer iddiasıyla gündeme geldi.

Arjantin basını, Boca Juniors'ın transfer hedeflerinden birinin Uruguaylı orta saha oyuncusu olduğunu iddia etmişti. Fakat sarı-kırmızılı yöneticiler, bu haberleri yalanlayarak Uruguaylı oyuncunun takımda kalacağını belirtti.

Son iki yılda kazanılan şampiyonluklarda önemli payı olan 28 yaşındaki oyuncunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

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