Galatasaray'da Torreira cevabı

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, transfer iddiasıyla gündeme geldi.
Arjantin basını, Boca Juniors'ın transfer hedeflerinden birinin Uruguaylı orta saha oyuncusu olduğunu iddia etmişti. Fakat sarı-kırmızılı yöneticiler, bu haberleri yalanlayarak Uruguaylı oyuncunun takımda kalacağını belirtti.
Son iki yılda kazanılan şampiyonluklarda önemli payı olan 28 yaşındaki oyuncunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.
Arjantin basını, Boca Juniors'ın transfer hedeflerinden birinin Uruguaylı orta saha oyuncusu olduğunu iddia etmişti. Fakat sarı-kırmızılı yöneticiler, bu haberleri yalanlayarak Uruguaylı oyuncunun takımda kalacağını belirtti.
Son iki yılda kazanılan şampiyonluklarda önemli payı olan 28 yaşındaki oyuncunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.