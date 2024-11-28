Galatasaray'da tarihi anlaşmalar yolda!

Avrupa'da yeniden kupa kaldırma hedefiyle yola çıkan ve bu doğrultuda transferde büyük yıldızlara göz diken Galatasaray'da çok kritik adımlar atılıyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in girişimleriyle başlatılan Çin'de sponsor arayışları doğrultusunda dün çok önemli bir görüşme gerçekleşti.
TARİHİ ANLAŞMA YOLDA!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin'le bir araya geldi. Burada Perinçek vasıtasıyla Galatasaray'a sponsor olmak isteyen iki Çin firması hakkında fikir alışverişi yapıldı. Tarihi bir sponsorluk anlaşmasının çok yakın olduğu öğrenildi. Gündemi çok yoğun Özbek'in dünkü ziyaretleri arasında bakanlıklar da vardı.
Galatasaray Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la bir araya geldi. Gündemde Mecidiyeköy'deki rezidans projesi, Florya, Kemerburgaz'daki çalışmalar ve Rams Park'ın yanında yapılacak tesisler vardı. Kurum ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden biri olan Galatasaray'a, sarı kırmızı forma için ter döken sporcularımıza ve değerli camiamıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
TARİHİ ANLAŞMA YOLDA!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin'le bir araya geldi. Burada Perinçek vasıtasıyla Galatasaray'a sponsor olmak isteyen iki Çin firması hakkında fikir alışverişi yapıldı. Tarihi bir sponsorluk anlaşmasının çok yakın olduğu öğrenildi. Gündemi çok yoğun Özbek'in dünkü ziyaretleri arasında bakanlıklar da vardı.
Galatasaray Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la bir araya geldi. Gündemde Mecidiyeköy'deki rezidans projesi, Florya, Kemerburgaz'daki çalışmalar ve Rams Park'ın yanında yapılacak tesisler vardı. Kurum ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden biri olan Galatasaray'a, sarı kırmızı forma için ter döken sporcularımıza ve değerli camiamıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.