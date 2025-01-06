Galatasaray'da stoper hedefleri!

Galatasaray, stoper takviyesi için Milan Skriniar ile birlikte Kevin Danso ve Becir Omeragic'i listesinde tutuyor. Danso ile Fenerbahçe ile de ilgileniyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da stoper hedefleri!
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06 Ocak 2025 10:31
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar hız kazandı.

Sarı-kırmızılılarda Göztepe ile oynanan karşılaşmanın ardından transfer zirvesi gerçekleşti ve yol haritası belirlendi.

Galatasaray'da stoper bölgesinde görev yapan Victor Nelsson'un devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

Bu bölgeye takviye yapacak Galatasaray'da listenin ilk sırasında Paris Saint-Germain'den Milan Skriniar yer alıyor. Galatasaray, Skriniar için girişimlerine devam ediyor.

STOPERDEKİ DİĞER İSİMLER

Galatasaray'da stoper listesindeki diğer isimler de ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar, stoper bölgesi için PSG'den Milan Skriniar ile birlikte Montpellier'den Becir Omeragic ve Lens'ten Kevin Danso'yla da ilgileniyor.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Lens forması giyen Danso, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyor. 26 yaşındaki stoper, bu sezon Lens'te 13 maçta sahaya çıktı.

Montpellier forması giyen 22 yaşındaki Becir Omeragic ise bu sezon 12 maçta süre buldu.

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