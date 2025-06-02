Galatasaray'da sözleşmeler açıklanıyor!

Bu sezon gösterdikleri üstün performans ile dikkatleri çeken Galatasaray'ın iki kanat oyuncusu Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşmeleri yakın zamanda açıklanacak.
Galatasaray, Yunus Akgün'ün eski sözleşmesinde yer alan 11 milyon euro'luk serbest kalma opsiyonunu yeni sözleşmede devre dışı bıraktı.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Yunus Akgün, 12 gol attı ve 14 asist yaptı.
Barış Alper Yılmaz ise 48 maçta 14 gol attı ve 6 asist yaptı.
Galatasaray, Yunus Akgün'ün eski sözleşmesinde yer alan 11 milyon euro'luk serbest kalma opsiyonunu yeni sözleşmede devre dışı bıraktı.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Yunus Akgün, 12 gol attı ve 14 asist yaptı.
Barış Alper Yılmaz ise 48 maçta 14 gol attı ve 6 asist yaptı.