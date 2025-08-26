26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
0-070'
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
0-012'
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
1-021'

Galatasaray'da sosyal medyayı sallayan diyalog: Yunus - Abdülkerim!

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, sosyal medyada bir paylaşımı yeniden gönderdi. Yunus'un bu hamlesine Abdülkerim Bardakcı'dan yanıt geldi. İşte yaşananlar...

calendar 26 Ağustos 2025 20:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Yunus Akgün, sosyal medyada, "Galatasaray'ın Akanji veya Singo'ya ihtiyacı yok. Galatasaray'ın Akanji ve Singo'ya ihtiyacı var." ifadeleri yer alan ve Abdülkerim Bardakcı'nın çalım yediği bir videoyu yeniden paylaştı.

Yunus, bu hamlesinin ardından, "Bir daha bu sitede video izlemeyeceğim. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yukarı kaydırırken yanlışlıkla RT yapmışım." ifadelerini kullandı.


Abdülkerim Bardakcı ise, Yunus'a, "eyvAllah Yunus'um eyvAllah" şeklinde cevap verdi ve paylaşımına gülücük emojileri ekledi.

Yunus Akgün, daha sonra, "Abimmmm" ve kalp emojileriyle bir paylaşımda bulundu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
