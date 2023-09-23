Galatasaray'da sakatlık; gözyaşları içerisinde çıktı

Galatasaray'da sakatlanan Kazımcan Karataş, gözyaşları içerisinde soyunma odasına gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sakatlık; gözyaşları içerisinde çıktı
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23 Eylül 2023 20:39
Son güncelleme 23 Eylül 2023 21:43
Galatasaray'da Kazımcan Karataş, Rams Başakşehir maçında sakatlandı ve gözyaşları içerisinde soyunma odasına gitti.

Maça ilk 11'de başlayan Kazımcan, 25. dakikada Başakşehirli Karzev ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.

Bu pozisyonun ardından Kazımcan yerden kalkamadı ve yanına Galatasaray sağlık ekibi geldi. Gözyaşları içerisinde soyunma odasına giden Kazımcan, oyuna devam edemedi.

Kazımcan'ın yerine oyuna Kaan Ayhan girdi, sol beke ise Abdülkerim Bardakçı geçti.

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