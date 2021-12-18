Galatasaray'da sakatlık: Diagne

Galatasaray'ın Senegalli santrforu Mbaye Diagne, Başakşehir maçında sakatlandı ve kenara geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sakatlık: Diagne
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18 Aralık 2021 20:34
Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray'da Mbaye Diagne sakatlandı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında topa koşan Mbaye Diagne, bir anda yerde kaldı ve kalkamadı.

Sol ayağının yere sert basmasıyla birlikte büyük acı çeken ve yerden kalkamayan Diagne, iki kişinin desteğiyle soyunma odasının yolunu tuttu.

Ayağına basmakta güçlük çeken Mbaye Diagne'nin durumu kontrollerin ardından belli olacak.


*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.


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