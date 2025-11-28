28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
1-072'
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
2-1
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
0-074'
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Galatasaray'da sakatların son durumu!

Galatasaray, sakat futbolcuların durumları için açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılarda derbi öncesi Mario Lemina, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan, bireysel çalışmalara başladı.

28 Kasım 2025 20:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, sakat futbolcularının durumu için açıklama yaptı.

Galatasaray'da derbi öncesi Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, bireysel çalışmalara başladı.

İŞTE AÇIKLAMALAR:

"Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina tedavilerinin ardından bireysel çalışmalarına başladı."

"Singo ve Jakobs günü tedaviyle geçirdi."

"Yunus Akgün salon ve sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
