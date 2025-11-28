Galatasaray'da sakatların son durumu!

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, sakat futbolcularının durumu için açıklama yaptı.
Galatasaray'da derbi öncesi Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, bireysel çalışmalara başladı.
İŞTE AÇIKLAMALAR:
"Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina tedavilerinin ardından bireysel çalışmalarına başladı."
"Singo ve Jakobs günü tedaviyle geçirdi."
"Yunus Akgün salon ve sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü."
