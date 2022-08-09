Galatasaray'da Sacha Boey göze girdi

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u Bafetimbi Gomis'in 90. dakikada attığı golle mağlup etmeyi başaran Galatasaray'da Sacha Boey sevinci yaşanıyor.Fransız sağ bekin takımla beraber kamp görmemesine rağmen fiziksel olarak ayakta kalması ve pozitif bir performans ortaya koyması teknik kadroyu rahatlattı. Maçın ilk yarısında sıkıntılar yaşamasına rağmen ikinci devre toparlayan Boey'in böyle devam etmesi durumunda rotasyona dahil olabileceği belirtildi.Yeni transfer Leo Dubois'in 2-3 hafta sürecek yokluğuna, Omar'ın da beklenmedik sakatlığı eklenince teknik kadro, Sasha Boey'e görev verme kararı almıştı. Genç futbolcunun önümüzdeki dönem iyi performans sergilemesi halinde sezon planlamasına dahil edilebileceği vurgulandı.