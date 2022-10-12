Galatasaray'da rotasyon zamanı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk hücum hattında yaşanan tıkanıklığa çözüm üretmek için çeşitli denemeler yapıyor. Özellikle kanatlardaki problem nedeniyle Buruk'un özel çalışmalar üzerinde durduğu öğrenildiYunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun son dönemde kanatlarda istenen performansı bir türlü sergilememesi nedeniyle sarı-kırmızılı teknik adamın kendisine farklı opsiyonlar yaratmaya çalıştığı belirlendi. Buna göre, Okan Buruk kanat oyuncuları Kerem, Yunus, Mertens, Rashica, Yusuf Demir ve Barış Alper Yılmaz'ı antrenmanlarda hem sağ hem de sol kanatta deniyor.Yaşanan problemi en kısa sürede çözmeye kararlı olan deneyimli teknik adam, "kanatlardan nasıl daha yüksek verim alabilirim?" sorusuna yanıt arıyor.Taktik çalışmalarını sürdüren teknik patron Buruk'un Kayserispor deplasmanında sürpriz tercihlerde bulunabileceği ifade edildi. Buruk'un oyuncuların her iki kanattaki performansına göre ilk 11'ini belirleyeceği kaydedildi.