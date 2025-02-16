Galatasaray'da Rizespor öncesi 4 eksik

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk olacak.



Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.



Ligde çıktığı 22 müsabakada 19 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Haftaya 60 puanla zirvede giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.



Mavi-yeşilliler ise 22 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 27 puanla haftaya 11. sırada girdi.



İki takım arasında sezonun 5. haftasında İstanbul'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar, 5-0 kazanmıştı.



- Galatasaray'da 4 oyuncu eksik



Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle 17 Şubat Pazartesi gün olan müsabakada süre alamayacak.



Sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.



- Cezalılar dönüyor



Galatasaray'ın Adana Demirspor mücadelesinde cezalı olan 4 futbolcusu, Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuşacak.



Ligin 23. haftasında yarıda kalan Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart cezalarını çeken Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edecek.



Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Genç futbolcu 17 Şubat Pazartesi günü maçta kart görmesi durumunda 25. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.



- Yeni transferler forma giyebilir



Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda forma giyebilecek.



Fransa'nın Lens takımından kadroya katılan Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, Trabzonspor'dan transfer edilen milli sol bek Eren Elmalı, MKE Ankaragücü'nden alınan genç stoper Arda Ünyay, Çaykur Rizespor müsabakasında oynayabilecek durumda.



Ligin 23. haftasında yarıda kalan Adana Demirspor mücadelesinde kadroda yer alan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina da ikinci kez geldiği sarı-kırmızılı takımda ilk kez forma giymek için bekliyor.



- Ligde son 23 maçında yenilmedi



Galatasaray, Süper Lig'deki son 23 maçında mağlup olmadı.



Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 22 müsabakada bileği bükülmedi.



Galatasaray, söz konusu maçlarda 20 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.



- Üst üste 31 maçta gol attı



Galatasaray, yaptığı son 31 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.



Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 20 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.



Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 53 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 20, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.



- Ligde son 3 maçında gol yemedi



Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta kalesini gole kapattı.



Geçen sezonlara göre savunmada istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı ekip, 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından, 22. haftada Gaziantep FK müsabakasını da 1-0'lık skorla kazandı. Son olarak 1-0 öne geçtiği ve 30. dakikada yarıda kalan Adana Demirspor maçını 3-0 hükmen Galatasaray, gol yememe serisini 3 müsabakaya çıkardı.



Bu sezon ilk kez üst üste 3 lig mücadelesinde gol yemeyen sarı-kırmızılılar, serisini 4 maça çıkarmak için mücadele edecek.



- AZ Alkmaar yenilgisi moralleri bozdu



Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşılaştığı Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında ağır bir yenilgi yaşadı.



Hafta içinde deplasmanda yaptığı müsabakanın yaklaşık 40 dakikalık bölümünü 1 kişi eksik götüren Galatasaray, yaşadığı 4-1'lik yenilgi sonrasında tur şansını zora soktu.



Alınan yenilgiyle moral bozukluğu yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray, Rize'de gelip gelerek hem AZ Alkmaar ile yapılacak rövanş maçı öncesi moral kazanmak hem de 25. haftada sahasındaki Fenerbahçe derbisine puan farkını koruyarak çıkmak istiyor.



