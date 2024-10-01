Galatasaray'da Rigas Skola maçı için Osimhen sürprizi

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in dinlendirilmesine karar verildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Rigas Skola maçı için Osimhen sürprizi
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01 Ekim 2024 11:54
Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in MR'ı bugün çekilecek.

Durumu ciddi gözükmeyen Nijeryalı futbolcuda sorun çıkmaması durumunda dahi UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Rigas Skola karşılaşmasında riske edilmeyeceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla kısa sürede beğeni kazanan Victor Osimhen, 4 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



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