Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in MR'ı bugün çekilecek.
Durumu ciddi gözükmeyen Nijeryalı futbolcuda sorun çıkmaması durumunda dahi UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Rigas Skola karşılaşmasında riske edilmeyeceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla kısa sürede beğeni kazanan Victor Osimhen, 4 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Durumu ciddi gözükmeyen Nijeryalı futbolcuda sorun çıkmaması durumunda dahi UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Rigas Skola karşılaşmasında riske edilmeyeceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla kısa sürede beğeni kazanan Victor Osimhen, 4 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.