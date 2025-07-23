Galatasaray'da önce kaynak sonra imza!

Galatasaray, kulüp tarihinin en önemli haftalarından birini geçiriyor. Çifte müjdenin ilki dün geldi ve Osimhen için geri sayım başladı.
SERMAYE ARTIRIMI TAMAM
Yönetim dün sabah saatlerinde sermaye arttırımına gidildiğini duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yüzde 150 artışla, çıkarılmış sermayenin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde 8.5 milyar TL'den 13.5 milyar TL'ye yükseltildiği açıklandı.
Akşam saatlerinde Başkan Dursun Özbek ilk müjdeyi verdi; tüm borç ve faizlerin ödendiğini Bankalar Birliği anlaşmasından çıktıklarını duyurdu.
SIRA OSIMHEN TRANSFERİNDE
Cimbom'un en son 1.3 milyar TL borcu kalmıştı. Galatasaray'ın harcama limitini 200 milyon Euro'ya yaklaştıran bir hamle de Florya Projesi oldu...
İhaleyi kazanan Nivak Grubu'ndan gelen 50 milyon dolarlık peşinatla Sarı-Kırmızılılar iyice rahatladı, tarihi Osimhen transferi için de kaynak yaratılmış da oldu.
'Önemli gelişmeler nedeniyle' 1 gün sonraya kaydırılan yarınki olağan Divan Kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek'in Victor Osimhen'in transferini Sarı-Kırmızılı camiaya duyurması bekleniyor.
TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK
Galatasaray, Victor Osimhen transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet hem bonservis bedeli hem de yıllık gideri ve toplam maliyeti ile Türk futbol tarihine geçecek.
SERMAYE ARTIRIMI TAMAM
Yönetim dün sabah saatlerinde sermaye arttırımına gidildiğini duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yüzde 150 artışla, çıkarılmış sermayenin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde 8.5 milyar TL'den 13.5 milyar TL'ye yükseltildiği açıklandı.
Akşam saatlerinde Başkan Dursun Özbek ilk müjdeyi verdi; tüm borç ve faizlerin ödendiğini Bankalar Birliği anlaşmasından çıktıklarını duyurdu.
SIRA OSIMHEN TRANSFERİNDE
Cimbom'un en son 1.3 milyar TL borcu kalmıştı. Galatasaray'ın harcama limitini 200 milyon Euro'ya yaklaştıran bir hamle de Florya Projesi oldu...
İhaleyi kazanan Nivak Grubu'ndan gelen 50 milyon dolarlık peşinatla Sarı-Kırmızılılar iyice rahatladı, tarihi Osimhen transferi için de kaynak yaratılmış da oldu.
'Önemli gelişmeler nedeniyle' 1 gün sonraya kaydırılan yarınki olağan Divan Kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek'in Victor Osimhen'in transferini Sarı-Kırmızılı camiaya duyurması bekleniyor.
TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK
Galatasaray, Victor Osimhen transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet hem bonservis bedeli hem de yıllık gideri ve toplam maliyeti ile Türk futbol tarihine geçecek.