Galatasaray'da Okan Buruk'tan Wilfired Zaha kararı!

Galatasaray'da düzenli forma giyememekten şikayetçi olan Wilfried Zaha'nın Sivasspor karşılaşmasında da yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Wilfired Zaha kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2024 12:26
Galatasaray'ın Sivasspor maçında sahaya çıkacağı ilk 11 henüz netleşmese de uzun süredir düzenli forma giyemediğinden şikayetçi olan Wilfried Zaha yine istediğini alamayacak gibi görünüyor.

SİVAS MAÇINDA DA KULÜBEDE

Son Adana Demirspor deplasmanına ağrıları nedeniyle götürülmeyen, bu hafta başlayan antrenmanların ise tamamına katılan tecrübeli futbolcu, Sivas karşısında da kulübede olacak.

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, ilk kurguladığı kadroya göre Mauro Icardi'nin arkasındaki üçlüyü bozmayı düşünmüyor. Solda Barış Alper Yılmaz, forvet arkasında Dries Mertens, sağ kanatta da Hakim Ziyech'in ilk 11'de oyuna başlaması bekleniyor. Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun ise ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak kullanılacağı tahmin ediliyor.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery