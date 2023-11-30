Galatasaray'da Ndombele ıslıklandı

Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'ye taraftarlar tepki verdi.

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Galatasaray'da Ndombele ıslıklandı
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30 Kasım 2023 00:24
Sarı-kırmızılı takımın Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'ye taraftarlar tepki gösterdi.

Takıma sezon başında İngiltere'nin Tottenham takımından katılan Ndombele, ilk 11'de başladığı Manchester United müsabakasında 60 dakika sahada kaldı. Yerini Sergio Oliveira'ya bırakan 26 yaşındaki futbolcu, çıkarken taraftarın ıslıklı tepkisiyle karşılaştı.

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