Galatasaray'da Ndombele ıslıklandı

Sarı-kırmızılı takımın Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'ye taraftarlar tepki gösterdi.
Takıma sezon başında İngiltere'nin Tottenham takımından katılan Ndombele, ilk 11'de başladığı Manchester United müsabakasında 60 dakika sahada kaldı. Yerini Sergio Oliveira'ya bırakan 26 yaşındaki futbolcu, çıkarken taraftarın ıslıklı tepkisiyle karşılaştı.
Takıma sezon başında İngiltere'nin Tottenham takımından katılan Ndombele, ilk 11'de başladığı Manchester United müsabakasında 60 dakika sahada kaldı. Yerini Sergio Oliveira'ya bırakan 26 yaşındaki futbolcu, çıkarken taraftarın ıslıklı tepkisiyle karşılaştı.
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