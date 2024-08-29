Galatasaray'da Muslera'yı bekleyen dev tehlike

Galatasaray - Young Boys eşleşmesinde İsviçre'deki maçta 2 hatalı gol yiyip devrede oyundan çıkan, rövanşta ise gol sevinci yaşayan rakibine tekme savurarak kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya ciddi bir ceza gelebilir.
DEVLER LİGİ'NE VEDA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda oynadığı 180 dakikada, Young Boys engelini geçemedi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
GERGİN ANLAR YAŞANDI
Young Boys'a zaferi getiren golü 87. dakikada Alan Virginius getirdi. Bu esnada kaptan Muslera sinirlerine hakim olamadı. Alan Virginius, gol sonrası sevinirken Muslera oyuncuya tekme attı. Bu hareket sonrası saha karıştı.
KIRMIZI KART GÖRDÜ
Pozisyona çok yakın olan maçın Norveçli hakemi Espen Eskas, tereddütsüz bir şekilde kırmızı kartını çıkardı.
MUSLERA'YA AĞIR FATURA
Young Boys karşısında rakibi Virginius'a tekme attığı için direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Muslera'nın cezası, hakemin raporuna göre netlik kazanacak.
3-5 MAÇ
UEFA Disiplin Kurulu tarafından görülecek davada, Uruguaylı file bekçisinin fiilinin top oyunda olmadığı süreçte gerçekleşmesi nedeniyle, UEFA Disiplin Talimatı'nın, "Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları" başlıklı 15. maddesine göre yargılanacağı, bunun da 3 ile 5 maç arasında öngörüldüğü vurgulandı.
GALATASARAY KARNESİ
Fernando Muslera, Galatasaray forması ile 513 resmi maça çıktı. Tecrübeli kaleci bu müsabakalarda 45.986 dakikada süre aldı.
DEVLER LİGİ'NE VEDA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda oynadığı 180 dakikada, Young Boys engelini geçemedi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
GERGİN ANLAR YAŞANDI
Young Boys'a zaferi getiren golü 87. dakikada Alan Virginius getirdi. Bu esnada kaptan Muslera sinirlerine hakim olamadı. Alan Virginius, gol sonrası sevinirken Muslera oyuncuya tekme attı. Bu hareket sonrası saha karıştı.
KIRMIZI KART GÖRDÜ
Pozisyona çok yakın olan maçın Norveçli hakemi Espen Eskas, tereddütsüz bir şekilde kırmızı kartını çıkardı.
MUSLERA'YA AĞIR FATURA
Young Boys karşısında rakibi Virginius'a tekme attığı için direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Muslera'nın cezası, hakemin raporuna göre netlik kazanacak.
3-5 MAÇ
UEFA Disiplin Kurulu tarafından görülecek davada, Uruguaylı file bekçisinin fiilinin top oyunda olmadığı süreçte gerçekleşmesi nedeniyle, UEFA Disiplin Talimatı'nın, "Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları" başlıklı 15. maddesine göre yargılanacağı, bunun da 3 ile 5 maç arasında öngörüldüğü vurgulandı.
GALATASARAY KARNESİ
Fernando Muslera, Galatasaray forması ile 513 resmi maça çıktı. Tecrübeli kaleci bu müsabakalarda 45.986 dakikada süre aldı.