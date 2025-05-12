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Galatasaray'da Muslera'ya "Kal" denmeyecek!

Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni sözleşme teklifinde bulunmayacak.

calendar 12 Mayıs 2025 09:04 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 09:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Muslera'ya 'Kal' denmeyecek!
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Efsane Bülent Korkmaz'ı geçerek Galatasaray formasıyla en çok Süper Lig maçına (435) çıkan isim olan Fernando Muslera, Korkmaz'ın gördüğü 8 şampiyonluğa ulaşmaya 1 puan uzaklıkta.

Sarı-kırmızılı kulüpte en çok kupa (17) kazanan yabancı olan Uruguaylı'nın geleceği ile ilgili durum da tam netleşmedi.

Ailesini aylar önce ülkesine yollayan Muslera'ya yönetimin "Kal" diye bir teklifte bulunmayacağı öğrenildi. Yıldız kaleci, lig bitimi Galatasaray'a veda edecek.

Fernando Muslera, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'daki geleceğinin henüz belli olmadığını ve şampiyonluk sonrası görüşme olacağını söylemişti.

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