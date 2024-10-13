Galatasaray'da Muslera, Torreira ve Icardi geri dönüyor

Galatasaray'da Muslera, Torreira ve Icardi yarın takıma katılacak ve antrenmanlara başlayacak.

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Galatasaray'da Muslera, Torreira ve Icardi geri dönüyor
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13 Ekim 2024 11:40
Galatasaray'da ülkelerine giden yıldız oyuncular geri dönüyor. Özellikle taraftarların yolunu gözlediği 3 yıldız ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Mauro Icardi'nin bugün gece saatlerinde İstanbul'da olmaları bekleniyor. 3 yıldız futbolcu pazartesi günü takıma katılacak ve antrenmanlara başlayacak.

Bilindiği gibi taraftarın sevgilisi konumundaki Icardi, eşi Wanda Nara için Arjantin'e gitmiş ve bu yolculuk çok tartışılmıştı. Haftaya Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yıldız oyuncuların katılımıyla birlikte kadroda da tamamlanmış olacak. 

 
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