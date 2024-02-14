Galatasaray'da Muslera kararı

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'ya 1 yıllık yeni sözleşme önerecek. Sarı-kırmızılı kurmaylar ayrıca, Uruguaylı eldivenden yıllık ücretinde indirim yapmasını talep edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Muslera kararı
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14 Şubat 2024 08:18
Avrupa'da ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da gözler sözleşmesi sona erecek olan futbolculara çevrildi.

Sarı-kırmızılılarda bu isimlerin başında Galatasaray'da efsaneleşen Fernando Muslera geliyor. 2011'de geldiği Galatasaray'da 13. yılına giren Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

MUSLERA TEKLİF BEKLİYOR

Galatasaray, Uruguaylı eldivenin kapısını henüz yeni bir kontratla çalmadı. Kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak bakan 37 yaşındaki Muslera da teklif bekliyor.

1 YILLIK KONTRAT, İNDİRİM

Yönetim ve teknik heyetin bu konuda henüz adım atmaması endişelendirse de önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlaması bekleniyor. Sarı kırmızılı kurmaylar, Muslera için kısa süreli bir öneriyle gitmeyi planlıyor.

Haziran'da 38 yaşında olacak Uruguaylı efsaneye 1 yıllık kontrat önerilecek. Galatasaray yönetimi, 2.5 milyon euro kazanan Muslera'dan ayrıca ciddi bir indirim de talep edecek.

GALATASARAY KARNESİ

37 yaşındaki Muslera, 492 kez forma giydiği Galatasaray'da toplamda 15 kupa kazanmayı başardı.

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