Galatasaray'da mimar Okan Buruk!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde rekorları bir bir kırmaya devam ediyor.
En uzun galibiyet serisi, en yüksek puan, en yüksek puan ortalaması derken sarı-kırmızılılar, son olarak da Antalyaspor'u yenerek deplasmanda en uzun galibiyet serisine ulaştı.
Galatasaray'ın dünya yıldızları da dahil hepsi, bu başarının mimarı olarak teknik direktör Okan Buruk'u gösteriyor.
OSIMHEN VE TORREIRA'NIN SÖZLERİ
Hafta içinde dünya yıldızı Osimhen'in, "Bir baba gibi" olarak tanımladığı Okan Buruk için, Torreira da "Sonuna kadar onunla" demişti. Okan Buruk da, "Ben de Torreira ile..." diyerek bu güvene karşılık vermişti.
KARŞILIĞINI ALDI
Icardi ise şampiyon olunduğunda omuzlara aldığı hocasıyla ilgili derbi maçtan sonra paylaşım yapmıştı. Buruk, milli ara döneminde yine oyuncusuna ekstra izin verirken, karşılığını Antalyaspor maçında aldı.
Ülkesine giden ve Wanda Nara ile barışan Icardi, mental olarak iyi durumda olduğunda bunu sahaya da yansıttığını Antalya'da gösterdi.
En uzun galibiyet serisi, en yüksek puan, en yüksek puan ortalaması derken sarı-kırmızılılar, son olarak da Antalyaspor'u yenerek deplasmanda en uzun galibiyet serisine ulaştı.
Galatasaray'ın dünya yıldızları da dahil hepsi, bu başarının mimarı olarak teknik direktör Okan Buruk'u gösteriyor.
OSIMHEN VE TORREIRA'NIN SÖZLERİ
Hafta içinde dünya yıldızı Osimhen'in, "Bir baba gibi" olarak tanımladığı Okan Buruk için, Torreira da "Sonuna kadar onunla" demişti. Okan Buruk da, "Ben de Torreira ile..." diyerek bu güvene karşılık vermişti.
KARŞILIĞINI ALDI
Icardi ise şampiyon olunduğunda omuzlara aldığı hocasıyla ilgili derbi maçtan sonra paylaşım yapmıştı. Buruk, milli ara döneminde yine oyuncusuna ekstra izin verirken, karşılığını Antalyaspor maçında aldı.
Ülkesine giden ve Wanda Nara ile barışan Icardi, mental olarak iyi durumda olduğunda bunu sahaya da yansıttığını Antalya'da gösterdi.