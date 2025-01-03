Galatasaray'da Milan Skriniar bilmecesi

Galatasaray'ın devre arasındaki ilk takviyesi olması beklenen Milan Skriniar'ın transfer sürecinde iki farklı iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'a yakın kaynaklar, PSG veya oyuncu tarafıyla herhangi ciddi bir sorun bulunmadığını, anlaşmanın nihayete ermek üzere olduğunu dile getiriyor.
Ancak Fransız kaynaklardan gelen haberlerde kafa karıştıran iddialar var. Bunlardan biri, Skriniar'ın Türkiye'ye gelmek istemediği yönünde. Hatta Fenerbahçe'nin bu transfer için devreye girdiği ve doğrudan ret cevabıyla karşılaştığı ifade ediliyor.
Galatasaray cephesinde hava olumlu
Sarı-Kırmızılı yetkililer, Skriniar'ın Türkiye'ye gelmeyi kabul etmediği yönündeki hiçbir iddianın doğru olmadığı konusunda ısrarcı. Galatasaray'ın şu sıralarda oyuncunun maaş problemini çözmeye çalıştığı bildirildi. Yarım sezon için 5 milyon Euro alan 29 yaşındaki Slovak stoperin tüm parasını ödemek istemeyen Cim Bom, 2-2.5 milyon Euro bandında bir ödemeyle işi bitirmeye kararlı.
Bu tip detaylar da çözüldüğünde transferin kiralama yoluyla resmi olarak açıklanması bekleniyor.
İki adayı da kadroya aldılar
PSG'nin 5 Ocak Pazar günü Monaco ile Katar'da oynayacağı Fransa Süper Kupa maçının kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın transfer gündemindeki iki PSG'li; Kolo Muani ve Milan Skriniar, Katar'a gidecek olan kafileye dahil edildi.
Galatasaray'a yakın kaynaklar, PSG veya oyuncu tarafıyla herhangi ciddi bir sorun bulunmadığını, anlaşmanın nihayete ermek üzere olduğunu dile getiriyor.
Ancak Fransız kaynaklardan gelen haberlerde kafa karıştıran iddialar var. Bunlardan biri, Skriniar'ın Türkiye'ye gelmek istemediği yönünde. Hatta Fenerbahçe'nin bu transfer için devreye girdiği ve doğrudan ret cevabıyla karşılaştığı ifade ediliyor.
Galatasaray cephesinde hava olumlu
Sarı-Kırmızılı yetkililer, Skriniar'ın Türkiye'ye gelmeyi kabul etmediği yönündeki hiçbir iddianın doğru olmadığı konusunda ısrarcı. Galatasaray'ın şu sıralarda oyuncunun maaş problemini çözmeye çalıştığı bildirildi. Yarım sezon için 5 milyon Euro alan 29 yaşındaki Slovak stoperin tüm parasını ödemek istemeyen Cim Bom, 2-2.5 milyon Euro bandında bir ödemeyle işi bitirmeye kararlı.
Bu tip detaylar da çözüldüğünde transferin kiralama yoluyla resmi olarak açıklanması bekleniyor.
İki adayı da kadroya aldılar
PSG'nin 5 Ocak Pazar günü Monaco ile Katar'da oynayacağı Fransa Süper Kupa maçının kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın transfer gündemindeki iki PSG'li; Kolo Muani ve Milan Skriniar, Katar'a gidecek olan kafileye dahil edildi.