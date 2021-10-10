Galatasaray'da Larsson'a veto!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, menajerlerin önerdiği golcüyü veto etti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da Larsson'a veto!
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10 Ekim 2021 09:59
Menajerler, Galatasaray'a Halil Dervişoğlu ile benzer özelliklere sahip Jordan Larsson'u sundu.

Fatih Terim ise ceza sahası içinde etkin olabilecek, güçlü bir forvet istediğinden bahsetti. Ellerinde tek vuruşu iyi, ceza sahasında kendini unutturan forvet olarak Halil'in yeterli olduğunu söyledi ve transfer önerisini veto etti.

Geçen sezon çok iyi bir performans gösteren Jordan Larsson, bu sezon tam bir hayal kırıklığı yarattı.

Golcü oyuncu, bu sezon Spartak Moskova'da çıktığı 11 maçta henüz gol ya da asist üretemedi.


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